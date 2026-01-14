Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598
Bas de page Bas  
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Auteur Conversation
lechatpotte
Posté le: 14/1/2026 15:27  Mis à jour: 14/1/2026 15:27
#1
Je viens d'arriver
Inscrit le: 6/5/2014
Envois: 100
Karma: 195
 Re: L'investissement de trop
 0 
Mais du coup, ces fraises, ce sont des bitcoins ou des dollars ??
Bukowski
Posté le: 14/1/2026 15:50  Mis à jour: 14/1/2026 15:51
#2
Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
Envois: 627
Karma: 1273
 Re: L'investissement de trop
 0 
La spéculation expliquée aux enfants.
Haut de page Haut  
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.