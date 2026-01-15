Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Les véhicules de livraison autonomes en Chine

Posté par Kilroy1 le 15/1/2026 14:46:12

vidéo vehicule camionnette autonome fail compilation
En Chine, les véhicules de livraison autonomes font parler d'eux mais pas qu'en bien.




