Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Ça rigole pas en Suisse

Posté par Kilroy1 le 15/1/2026 15:08:55

vidéo panneau pipi urine interdiction pince suisse
En Suisse, un panneau d'interdiction d'uriner a un petit quelque chose en plus...




Sur le même sujet :
  • Image : Les Français ne sont pas les bienvenus
  • Image : Comment empêcher les gens d'uriner
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    MYRRZINN
    Posté le: 15/1/2026 15:25  Mis à jour: 15/1/2026 15:25
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2589
    Karma: 5084
     Re: Ça rigole pas en Suisse
     0 
    Si c'est une femme qui urine, on coupe quoi et avec quel outil ? DISCRIMINATION !!!
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.