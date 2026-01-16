Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°582 un zap de 33 vidéos insolites
Posté par Koreus le 16/1/2026 15:19:28
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 33 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x16, Kilroy1 x11, Wiliwilliam x2, FMJ65 x2, corent2) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (9mn16s) : Koreusity n°582
Videos:
01 - Transferts faciles - [vidéo]
02 - Poissirène saumon - [vidéo]
03 - Chat liquide - Un chat qui ne doit pas grossir - [vidéo]
04 - Un câlin mécanique conçu pour le confort humain - [vidéo]
05 - Fail sauter d'un pont - [vidéo]
06 - Oiseau voleur - [vidéo]
07 - Traverser une zone de boue - [vidéo]
08 - Des lézards font des pompes dans une salle de sport - [vidéo]
09 - Bonne nuit - [vidéo]
10 - Tétu - [vidéo]
11 - Route à la kon - [vidéo]
12 - Mettre des gouttes dans les yeux - [vidéo]
13 - Heureusement c'était un petit pétard - [vidéo]
14 - Eteindre un feu quand on est sur l'eau - [vidéo]
15 - Un coup tu me vois, un coup tu me vois plus - [vidéo]
16 - Un peintre en sécurité ? - [vidéo]
17 - Arme pour adulte - [vidéo]
18 - Ne pas boire avant de jouer - Jeu de pochetrons - [vidéo]
19 - Tentatives d'évasion - [vidéo]
20 - Erection arrière - [vidéo]
21 - Dance sup ou sub aquatique ? - [vidéo]
22 - Peinture augmentée ... ou animée - [vidéo]
23 - Atterrir avec des rafales de vents de 90 Km/h - [vidéo]
24 - Eteindre le feu sur une bonbonne de gaz - [vidéo]
25 - Encore un qui ignore le recul d'un fusil - [vidéo]
26 - Un pétard et plus de télé dans tout le quartier - [vidéo]
27 - Travail d'équipe - Frère et sœur qui bossent ensemble. - [vidéo]
28 - Skieuse et son chien pris dans une avalanche - [vidéo]
29 - La terreur des pistes - [vidéo]
30 - Bonne année 2026 - [vidéo]
31 - C'est plus du suicide que du bricolage - [vidéo]
32 - Taras Stanin - TNT (AC/DC cover) - [vidéo]
33 - La 3ème baguette - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
