Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°582 un zap de 33 vidéos insolites

Posté par Koreus



La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 33 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (domi13180 x16, Kilroy1 x11, Wiliwilliam x2, FMJ65 x2, corent2) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.





