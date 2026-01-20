Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Aéro sustentation d'une bouteille avec un pneu

Posté par FMJ65 le 20/1/2026 18:31:19

vidéo levitation bouteille pneu camion roue suspension
Dégonfler un pneu de camion et poser une bouteille au dessus du flux d'air.




  Source : Forum

    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 20/1/2026 19:09  Mis à jour: 20/1/2026 19:09
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2101
    Karma: 1567
     Re: Aéro sustentation d'une bouteille avec un pneu
     0 
    C'est bien connu,lâchez une bouteille au dessus d'une roue et elle l'évite!
