|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
|Membre
|Points
|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2719
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1598
|
Vidéo : Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier
Un enfant a une technique pour se laver les mains dans la cuisine. Mais elle ne marche pas à tous les coups.
Sur le même sujet :Source : Forum
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
UltimateByte
|
Posté le: 23/1/2026 18:22 Mis à jour: 23/1/2026 18:22
|
Je suis accro
Inscrit le: 15/3/2012
Envois: 1117
Karma: 1268
|
Re: Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier
1
Je m'attendais à une chute moins drôle !
Ce sourire de fin, priceless !
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.