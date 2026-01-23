

Vidéo : Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier Posté par Kilroy1

Un enfant a une technique pour se laver les mains dans la cuisine. Mais elle ne marche pas à tous les coups.



Vidéo (28s) : Un enfant se lave les mains #fail





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1117 Karma: 1268 Re: Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier Re: Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier 1 Je m'attendais à une chute moins drôle !

Ce sourire de fin, priceless ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.