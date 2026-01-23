Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier

Posté par Kilroy1 le 23/1/2026 18:04:51

vidéo enfant evier main laver cuisine fail
Un enfant a une technique pour se laver les mains dans la cuisine. Mais elle ne marche pas à tous les coups.




    UltimateByte
    Posté le: 23/1/2026 18:22  Mis à jour: 23/1/2026 18:22
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 15/3/2012
    Envois: 1117
    Karma: 1268
     Re: Un enfant trop petit se lave les mains dans un évier
     1 
    Je m'attendais à une chute moins drôle !
    Ce sourire de fin, priceless !
