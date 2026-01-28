Vidéo : Après le robot aspirateur : le robot déneigeur !
Posté par FMJ65 le 28/1/2026 10:47:17
Après l'aspirateur robot, la tondeuse robot, voici le robot déneigeur en action.
- Vidéo (1mn2s) : Robot déneigeur
