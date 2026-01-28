Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2719
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Après le robot aspirateur : le robot déneigeur !

Posté par FMJ65 le 28/1/2026 10:47:17

vidéo robot neige deneigeur maison
Après l'aspirateur robot, la tondeuse robot, voici le robot déneigeur en action.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Chute de neige au Kamtchatka #timelapse
  • Vidéo : Roomba mangeur de queue
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    p_bapt
    Posté le: 28/1/2026 11:07  Mis à jour: 28/1/2026 11:07
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 104
    Karma: 128
    En ligne !
     Re: Après le robot aspirateur : le robot déneigeur !
     0 
    Mais elle va où toute cette neige qu'il jette ? 🤔
    Bukowski
    Posté le: 28/1/2026 11:18  Mis à jour: 28/1/2026 11:18
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 631
    Karma: 1292
     Re: Après le robot aspirateur : le robot déneigeur !
     0 
    Quand je pense à l'immense dessin qu'on aurait pu faire sur cette parcelle immaculée...
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.