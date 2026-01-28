

Vidéo : Après le robot aspirateur : le robot déneigeur ! Posté par FMJ65

Après l'aspirateur robot, la tondeuse robot, voici le robot déneigeur en action.



Vidéo (1mn2s) : Robot déneigeur





p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 104 Karma: 128 En ligne ! Re: Après le robot aspirateur : le robot déneigeur ! 0 Mais elle va où toute cette neige qu'il jette ? Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 631 Karma: 1292 Re: Après le robot aspirateur : le robot déneigeur ! 0 Quand je pense à l'immense dessin qu'on aurait pu faire sur cette parcelle immaculée...