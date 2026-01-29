Vidéo : Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la vue dégagée

|Auteur
Loom-
Posté le: 29/1/2026 17:08 Mis à jour: 29/1/2026 17:08
Je poste trop
Inscrit le: 24/4/2013
Envois: 10727
Karma: 4588
Re: Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la...
Casser de la tête le gars .
tomdsign
Posté le: 29/1/2026 17:22 Mis à jour: 29/1/2026 17:22
Je m'installe
Inscrit le: 26/2/2014
Envois: 159
Karma: 371
Re: Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la...
Surement un joueur de Minecraft
Crazy-13
Posté le: 29/1/2026 17:52 Mis à jour: 29/1/2026 17:52
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 85207
Karma: 9372
Re: Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la...
j'ai un amis qui gère les HLM, vous n'imaginez même pas ce que les gens se permettent de faire, et bien ici on en a un parfait exemple.
