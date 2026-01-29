Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la vue dégagée

Posté par Koreus le 29/1/2026 17:03:00

vidéo casser balcon immeuble pilier
En Chine, une homme habitant au 5e étage trouvait qu'un pilier de l'immeuble lui gâchait la vue.




    Auteur Conversation
    Loom-
    Posté le: 29/1/2026 17:08  Mis à jour: 29/1/2026 17:08
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10727
    Karma: 4588
     Re: Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la...
     0 
    Casser de la tête le gars .
    tomdsign
    Posté le: 29/1/2026 17:22  Mis à jour: 29/1/2026 17:22
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 26/2/2014
    Envois: 159
    Karma: 371
     Re: Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la...
     0 
    Surement un joueur de Minecraft
    Crazy-13
    Posté le: 29/1/2026 17:52  Mis à jour: 29/1/2026 17:52
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85207
    Karma: 9372
     Re: Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la...
     0 
    j'ai un amis qui gère les HLM, vous n'imaginez même pas ce que les gens se permettent de faire, et bien ici on en a un parfait exemple.
