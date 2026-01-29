Vidéo : Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la vue dégagée



Un homme au 5e étage d'un immeuble aime avoir la vue dégagée

En Chine, une homme habitant au 5e étage trouvait qu'un pilier de l'immeuble lui gâchait la vue.



