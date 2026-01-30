Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°583 un zap de 53 vidéos insolites
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 53 vidéos compilées en 13 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x24, FMJ65 x17, Kilroy1 x6, Baba-Yaga x2) pour le partage dans le forum.
01 - Enlever les stalactites de glace du toit - [vidéo]
02 - Nettoyage de surfaces vitrées - [vidéo]
03 - Un taureau ne monte pas l'échelle - [vidéo]
04 - Ajustement PRESQUE comme un gant - [vidéo]
05 - Un éléphant a une petite fringale et s'invite au casino du coin - [vidéo]
06 - Toujours au Kamchatka, difficile de retrouver sa voiture ! - [vidéo]
07 - Au Kamchatka, les suicides par défénestration ne sont plus possibles - [vidéo]
08 - Si Batman était irlandais - [vidéo]
09 - Parkour pour chat - [vidéo]
10 - Quand c'est l'heure de manger - [vidéo]
11 - En plein soleil d'été dans la voiture - [vidéo]
12 - Changement éclair de voile d'un bateau de compétition - [vidéo]
13 - Un serpent mécanique - [vidéo]
14 - Super méthode pour débiter des buchettes sans toucher le rondin - [vidéo]
15 - La fraise à neige manuelle - [vidéo]
16 - La porte ultime pour cacher l'espace cuisine - [vidéo]
17 - Un peu de délicatesse dans l'univers viriliste des camioneurs - [vidéo]
18 - Un phoque sort de la glace pour respirer - [vidéo]
19 - Des heures d'entrainement - [vidéo]
20 - Un petit rodéo et disparait - [vidéo]
21 - Elle perd sa culotte lors d'un plongeon - [vidéo]
22 - Un vrai dessin animé - [vidéo]
23 - Un petit pétard sur la glace - [vidéo]
24 - Un lancer de ligne à très, mais alors à très TRES longue portée ! - [vidéo]
25 - Un camion citerne se vide - [vidéo]
26 - Un petit bruit - [vidéo]
27 - Paf et boum en motos - [vidéo]
28 - Portière gelée - [vidéo]
29 - Boss final - Blasé et incognito - [vidéo]
30 - Fast and furious drift - [vidéo]
31 - Une manif de sangliers bloque un tram en Pologne - [vidéo]
32 - Ainsi parlait Zarathoustra - [vidéo]
33 - Enchainements quadistiques - [vidéo]
34 - Pour déboucher un évier - [vidéo]
35 - J'adore les doux dingues - [vidéo]
36 - Comment privilégier la filière courte - [vidéo]
37 - Combiner des feux d'artifice et de l'essence - [vidéo]
38 - Un peu de bob sur une table renversée tirée par une voiture - [vidéo]
39 - Une variété de freinage hydraulique - [vidéo]
40 - Camion très chargé en difficulté - [vidéo]
41 - Mauvaise manip lors du démontage du sapin de Noël - [vidéo]
42 - Et avec une petite échelle en travers ? - [vidéo]
43 - Poignée de main à un reflet - [vidéo]
44 - Comment ne pas passer inaperçu dans les rues chinoises - [vidéo]
45 - Médor is burning !!!!!! - [vidéo]
46 - Quand tu veux pas faire la vaisselle - [vidéo]
47 - Jouer au basket dans la maison - [vidéo]
48 - Quand tu n'as pas de robot déneigeur - [vidéo]
49 - Accepter son destin - [vidéo]
50 - Cache cache Sophie - [vidéo]
51 - Le Cdt Cousteau fait un petit tour dans un mall - [vidéo]
52 - French Fuse : c'est sûr - [vidéo]
53 - Le petit coup de tête - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
