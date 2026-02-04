

Vidéo : Il croque une batterie à pleines dents Posté par Koreus

Dans une boutique d'électronique, un homme au comptoir passe son temps en mordant une batterie.



Vidéo (28s) : Mordre une batterie





Vidéo : Planter un couteau dans une batterie de téléphone portable Vidéo : Un chient met le feu en mordant une batterie

pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 282 Karma: 255 Re: Il croque une batterie à pleines dents 0 Allumer le feu... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3622 Karma: 2605 Re: Il croque une batterie à pleines dents 0 Ca pourrait être l'idée à la con du jour, non ? Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2417 Karma: 4352 Re: Il croque une batterie à pleines dents 1 Il ne faut pas mordre une batterie, yemen souviendrai la prochaine fois. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 878 Karma: 3392 En ligne ! Re: Il croque une batterie à pleines dents 0 Il a vu Apple et il s'est dit : "Tiens! Une pomme!!" Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10736 Karma: 4591 En ligne ! Re: Il croque une batterie à pleines dents 0 Quand tu as faim ...