Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Il croque une batterie à pleines dents

Posté par Koreus le 4/2/2026 18:20:06

vidéo mordre batterie telephone boutique feu flamme
Dans une boutique d'électronique, un homme au comptoir passe son temps en mordant une batterie.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Planter un couteau dans une batterie de téléphone portable
  • Vidéo : Un chient met le feu en mordant une batterie

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    pierrick_serge
    Posté le: 4/2/2026 18:50  Mis à jour: 4/2/2026 18:50
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 282
    Karma: 255
     Re: Il croque une batterie à pleines dents
     0 
    Allumer le feu...
    Chrys77
    Posté le: 4/2/2026 19:13  Mis à jour: 4/2/2026 19:13
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3622
    Karma: 2605
     Re: Il croque une batterie à pleines dents
     0 
    Ca pourrait être l'idée à la con du jour, non ?
    Padma
    Posté le: 4/2/2026 19:23  Mis à jour: 4/2/2026 19:23
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2417
    Karma: 4352
     Re: Il croque une batterie à pleines dents
     1 
    Il ne faut pas mordre une batterie, yemen souviendrai la prochaine fois.
    camaronalex
    Posté le: 4/2/2026 19:48  Mis à jour: 4/2/2026 19:48
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 18/2/2010
    Envois: 878
    Karma: 3392
    En ligne !
     Re: Il croque une batterie à pleines dents
     0 
    Il a vu Apple et il s'est dit : "Tiens! Une pomme!!"
    Loom-
    Posté le: 4/2/2026 19:53  Mis à jour: 4/2/2026 19:53
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10736
    Karma: 4591
    En ligne !
     Re: Il croque une batterie à pleines dents
     0 
    Quand tu as faim ... 😕
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.