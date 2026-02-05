Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Une femme violemment percutée par une buche projetée par un train

Posté par Asmodee88 le 5/2/2026 18:59:09

vidéo train buche bois collision gare femme inde
Dans une gare en Inde, une femme se trouvant sur les voies ferrées a été heurtée violemment par une buche projetée par train.




    mayssmayss72
    Posté le: 5/2/2026 19:10  Mis à jour: 5/2/2026 19:10
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 83
    Karma: 76
    En ligne !
     Re: Une femme violemment percutée par une buche projetée ...
     0 
    Définition de " se prendre une bûche ".
    Chrys77
    Posté le: 5/2/2026 19:33  Mis à jour: 5/2/2026 19:33
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3623
    Karma: 2609
     Re: Une femme violemment percutée par une buche projetée ...
     0 
    Choquant ! 😲
