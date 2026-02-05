

Vidéo : Une femme violemment percutée par une buche projetée par un train Posté par Asmodee88

Dans une gare en Inde, une femme se trouvant sur les voies ferrées a été heurtée violemment par une buche projetée par train.



Vidéo (58s) : Un train projète une buche qui heurte une femme





Sur le même sujet :

Vidéo : Prendre le train en Inde Vidéo : Accident de train au terminus Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 83 Karma: 76 En ligne ! Re: Une femme violemment percutée par une buche projetée ... Re: Une femme violemment percutée par une buche projetée ... 0 Définition de " se prendre une bûche ". Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3623 Karma: 2609 Re: Une femme violemment percutée par une buche projetée ... Re: Une femme violemment percutée par une buche projetée ... 0 Choquant ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.