

Vidéo : Quand les portières de ta voiture ne s'ouvrent pas après un accident Posté par domi13180

Après un accident de la route en Chine, un conducteur essaie de sortir les passagers à l'arrière mais impossible d'ouvrir la porte.



Vidéo (1mn20s) : Le danger des poignées automatiques #voiture





