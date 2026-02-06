|
Top Membres 2023
|Membre
|Points
|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2716
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1598
Vidéo : Quand les portières de ta voiture ne s'ouvrent pas après un accident
Après un accident de la route en Chine, un conducteur essaie de sortir les passagers à l'arrière mais impossible d'ouvrir la porte.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
ThomGamer
Posté le: 6/2/2026 18:14 Mis à jour: 6/2/2026 18:14
Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
Envois: 1899
Karma: 3818
Re: Quand les portières de ta voiture ne s'ouvrent p...
1
Quand le design est prioritaire sur la sécurité...
