Vidéo : Comment les Russes déclenchent les avalanches

Posté par FMJ65 le 6/2/2026 18:03:36

vidéo canon obusier avalanche montagne neige preventif russie
Comment déclencher une avalanche préventive sans se fatiguer ? En tirant au canon.




