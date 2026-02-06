Vidéo : Comment les Russes déclenchent les avalanches
Posté par FMJ65 le 6/2/2026 18:03:36
Comment déclencher une avalanche préventive sans se fatiguer ? En tirant au canon.
- Vidéo (58s) : Déclencher une avalanche à l'obusier
