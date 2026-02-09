Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Une autre façon d'ouvrir une bouteille de champagne

Posté par domi13180 le 9/2/2026 18:17:48

vidéo ouvrir bouchon bouteille champagne echauffement
Dans une cuisine, une femme a une technique pour ouvrir une bouteille de champagne.




    myuk134679
    Posté le: 9/2/2026 18:21  Mis à jour: 9/2/2026 18:21
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 128
    Karma: 187
     Une autre façon d'ouvrir une bouteille de champagne
     1 
    Quelqu'un sait où on peut la joindre? C'est pour un ami
