

Vidéo : Ken Stornes saute d'une tour de 20m de haut dans la neige Posté par Koreus

En live sur Twitch, Ken Stornes saute d'une tour de 20m dans la neige.



Vidéo (1mn) : Saut de 20 mètres dans la neige





Auteur Conversation kom2dune Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2018 Envois: 24 Re: Ken Stornes saute d'une tour de 20m de haut dans... Re: Ken Stornes saute d'une tour de 20m de haut dans... 0 Mais pourquoi ???? À quoi ça sert de faire un truc pareil ? Et pourquoi une hache ??? Il croit que ça va fendre la glace à l'arrivée ? Je ne comprends toujours pas ce genre de délire. Je crois que je suis trop vieille pour ces conneries ^^