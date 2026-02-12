Vidéo : Ken Stornes saute d'une tour de 20m de haut dans la neige
Posté par Koreus le 12/2/2026 13:51:39
En live sur Twitch, Ken Stornes saute d'une tour de 20m dans la neige.
- Vidéo (1mn) : Saut de 20 mètres dans la neige
