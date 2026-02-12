Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Ken Stornes saute d'une tour de 20m de haut dans la neige

Posté par Koreus le 12/2/2026 13:51:39

vidéo saut tour neige ken stornes
En live sur Twitch, Ken Stornes saute d'une tour de 20m dans la neige.




    kom2dune
    Posté le: 12/2/2026 14:48
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 7/11/2018
    Envois: 24
     Re: Ken Stornes saute d'une tour de 20m de haut dans...
     0 
    Mais pourquoi ???? À quoi ça sert de faire un truc pareil ? Et pourquoi une hache ??? Il croit que ça va fendre la glace à l'arrivée ? Je ne comprends toujours pas ce genre de délire. Je crois que je suis trop vieille pour ces conneries ^^
