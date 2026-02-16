Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Quatre livres se referment de façon hypnotique

Posté par domi13180 le 16/2/2026 11:33:14

vidéo livre ouvert feuille hypnotique
Combien de temps pour créer ça ?






    Auteur Conversation
    alprer
    Posté le: 16/2/2026 11:41  Mis à jour: 16/2/2026 11:41
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 14/12/2013
    Envois: 697
    Karma: 447
     Re: Quatre livres se referment de façon hypnotique
     0 
    J'aime bien 🙂
    Djizeusse
    Posté le: 16/2/2026 11:47  Mis à jour: 16/2/2026 11:47
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/12/2016
    Envois: 800
    Karma: 1389
     Re: Quatre livres se referment de façon hypnotique
     0 
    Tout devient facile avec l'IA
    SoBas
    Posté le: 16/2/2026 12:13  Mis à jour: 16/2/2026 12:13
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/4/2022
    Envois: 391
    Karma: 560
     Re: Quatre livres se referment de façon hypnotique
     0 
    Titre mensonger : les livres ne sont pas fermés à la fin. J'ai perdu du temps de cerveau disponible (alors que je m'attendais à voir une vidéo très très intéressante).
