Vidéo : Faire un moonwalk sur des skis

Posté par Kilroy1 le 16/2/2026 17:59:54

vidéo ski moonwalk
On peut aussi faire le moonwalk sur des skis




    mayssmayss72
    Posté le: 16/2/2026 18:23  Mis à jour: 16/2/2026 18:23
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 84
    Karma: 77
     Re: Faire un moonwalk sur des skis
     0 
    Ski'l est fort !
    lsdYoYo
    Posté le: 16/2/2026 18:31  Mis à jour: 16/2/2026 18:31
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/5/2014
    Envois: 2706
    Karma: 1798
     Re: Faire un moonwalk sur des skis
     0 
    C'est un peu de la triche, mais beau résultat...
    Gizmo091
    Posté le: 16/2/2026 19:01  Mis à jour: 16/2/2026 19:01
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 18/2/2008
    Envois: 329
    Karma: 409
    En ligne !
     Re: Faire un moonwalk sur des skis
     0 
    Citation :

    @mayssmayss72
    Ski'l est fort !


    C'est ça d'avoir du skill
