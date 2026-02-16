

Vidéo : Faire un moonwalk sur des skis Posté par Kilroy1

On peut aussi faire le moonwalk sur des skis



Vidéo (10s) : Moonwalk à Ski





Vidéo : Comment faire le moonwalk Vidéo : Moonwalk dans une piscine Source : Forum mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 84 Karma: 77 Re: Faire un moonwalk sur des skis Re: Faire un moonwalk sur des skis 0 Ski'l est fort ! lsdYoYo Je masterise ! Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 2706 Karma: 1798 Re: Faire un moonwalk sur des skis Re: Faire un moonwalk sur des skis 0 C'est un peu de la triche, mais beau résultat... Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 329 Karma: 409 En ligne ! Re: Faire un moonwalk sur des skis Re: Faire un moonwalk sur des skis 0

@mayssmayss72

Ski'l est fort !



@mayssmayss72

Ski'l est fort !

C'est ça d'avoir du skill Citation :C'est ça d'avoir du skill