Vidéo : Comment vous faites pour être toujours motivé ?

Posté par Baba-Yaga le 17/2/2026 18:16:59

vidéo motivation sac frappe boxe boxeur faute francais
Moi, c'est "pas de soucis".
Et toi ?





    Auteur Conversation
    lsdYoYo
    Posté le: 17/2/2026 19:04  Mis à jour: 17/2/2026 19:04
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/5/2014
    Envois: 2709
    Karma: 1802
     Re: Comment vous faites pour être toujours motivé ?
     1 
    "Ils croisent", je croive que c'est correct.
    malenko
    Posté le: 17/2/2026 19:32  Mis à jour: 17/2/2026 19:32
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 27/6/2017
    Envois: 194
    Karma: 306
     Re: Comment vous faites pour être toujours motivé ?
     0 
    il y a des choses pires comme même...
    Crazy-13
    Posté le: 17/2/2026 19:46  Mis à jour: 17/2/2026 19:46
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85347
    Karma: 9407
     Re: Comment vous faites pour être toujours motivé ?
     0 
    j'avoue avoir fait parti de ceux qui employait "Au jour d'aujourd'hui".
