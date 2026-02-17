

Vidéo : Accident d'un manège de type Top Spin en Inde Posté par domi13180

En Inde, des personnes ont eu leur dose de sensations fortes en faisant un tour de manège.



Vidéo (13s) : Top Spin Fail





Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85347 Karma: 9407 Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde 0

C'est moi, où c'est souvent le même manège qui rencontre ce genre de problème?

Je ne comprends pas pourquoi les fêtes foraines ont encore le droit d'exister, certes pour faire un tour de manège t'en as pour moins cher qu'un billet d'entrée dans un parc, mais vu le risque, aujourd'hui moi j'y réfléchirais à deux fois avant de monter la dedans. 🫢 Dur d'apprendre que c'est une personne venu les aider qui en aura payé le prix fort.C'est moi, où c'est souvent le même manège qui rencontre ce genre de problème?Je ne comprends pas pourquoi les fêtes foraines ont encore le droit d'exister, certes pour faire un tour de manège t'en as pour moins cher qu'un billet d'entrée dans un parc, mais vu le risque, aujourd'hui moi j'y réfléchirais à deux fois avant de monter la dedans. 🫢 n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 419 Karma: 519 Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde 0 @Crazy-13 : j'ai le même raisonnement. Le démontage / remontage permanent, ce n'est jamais l'idéal en mécanique...

@Crazy-13 Les accidents de fête foraine sont très médiatisés, mais en réalité le nombre d'accidents mortels reste rare. En France on est apparemment entre 0 et 2 décès par an dans l'ensemble des parcs d'attraction et fêtes foraines.