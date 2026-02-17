Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Accident d'un manège de type Top Spin en Inde

17/2/2026 19:19:25

vidéo manege foire attraction accident fail
En Inde, des personnes ont eu leur dose de sensations fortes en faisant un tour de manège.




    Crazy-13
    17/2/2026 19:45
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85347
    Karma: 9407
     Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde
     0 
    Dur d'apprendre que c'est une personne venu les aider qui en aura payé le prix fort. 😔
    C'est moi, où c'est souvent le même manège qui rencontre ce genre de problème? 🤔
    Je ne comprends pas pourquoi les fêtes foraines ont encore le droit d'exister, certes pour faire un tour de manège t'en as pour moins cher qu'un billet d'entrée dans un parc, mais vu le risque, aujourd'hui moi j'y réfléchirais à deux fois avant de monter la dedans. 🫢
    n666eo
    17/2/2026 20:07
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/10/2018
    Envois: 419
    Karma: 519
     Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde
     0 
    @Crazy-13 : j'ai le même raisonnement. Le démontage / remontage permanent, ce n'est jamais l'idéal en mécanique...
    J'y suis exposé via l'aéro, et le premier vol après une sortie de visite est toujours stressant. Sans compter les accidents régulier après démontage / remontage lors des compétitions...
    p_bapt
    17/2/2026 20:36
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 105
    Karma: 133
     Re: Accident d'un manège de type Top Spin en Inde
     0 
    @Crazy-13 Les accidents de fête foraine sont très médiatisés, mais en réalité le nombre d'accidents mortels reste rare. En France on est apparemment entre 0 et 2 décès par an dans l'ensemble des parcs d'attraction et fêtes foraines.
