Vidéo : Accident d'un manège de type Top Spin en Inde
Posté par domi13180 le 17/2/2026 19:19:25
En Inde, des personnes ont eu leur dose de sensations fortes en faisant un tour de manège.
- Vidéo (13s) : Top Spin Fail
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Accident d'un manège de type Top Spin en Inde
Posté par domi13180 le 17/2/2026 19:19:25
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.