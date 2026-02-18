

Vidéo : Un concurrent surprise s'est invité sur le sprint en ski de fond #MilanoCortina2026 Posté par Skwatek

Ce mercredi aux JO de Milan-Cortina, un chien-loup a participé à l'épreuve féminine de sprint libre par équipes de ski de fond.



Vidéo (1mn14s) : Un chien-loup s'invite aux JO 2026





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16004 Karma: 17112 Re: Un concurrent surprise s'est invité sur le sprin... Re: Un concurrent surprise s'est invité sur le sprin... 0 Bravo Méd'Or Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.