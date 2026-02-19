Vidéo : Quand ils creusent une tranchée le long d'un mur
Posté par domi13180 le 19/2/2026 14:35:07
Un conducteur d'engins creuse une tranchée trop près d'un mur.
- Vidéo (50s) : Creuser une tranchée trop près d'un mur
