Vidéo : Quand ils creusent une tranchée le long d'un mur

Posté par domi13180 le 19/2/2026 14:35:07

vidéo mur godet pelleteuse tranchee trou fail canalisation
Un conducteur d'engins creuse une tranchée trop près d'un mur.




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Vipeho
    Posté le: 19/2/2026 15:30  Mis à jour: 19/2/2026 15:30
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2022
    Envois: 344
    Karma: 1097
     Re: Quand ils creusent une tranchée le long d'un mur
     0 
    Pfiou, le gars peut payer un resto à son collègue dans la pelleteuse et au macon qui avait monté le mur (et qui reste d'un seul pan).
    Quand tu sais déjà le poids d'une cloison en briquettes de 5 cm, le type a vraiment frôlé la mort.
