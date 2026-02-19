

Vidéo : Quand ils creusent une tranchée le long d'un mur Posté par domi13180

Un conducteur d'engins creuse une tranchée trop près d'un mur.



Vidéo (50s) : Creuser une tranchée trop près d'un mur





Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 344 Karma: 1097 Re: Quand ils creusent une tranchée le long d'un mur Re: Quand ils creusent une tranchée le long d'un mur 0 Pfiou, le gars peut payer un resto à son collègue dans la pelleteuse et au macon qui avait monté le mur (et qui reste d'un seul pan).

Quand tu sais déjà le poids d'une cloison en briquettes de 5 cm, le type a vraiment frôlé la mort.