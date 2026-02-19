Vidéo : Un chien joue de la guitare
Posté par Kilroy1 le 19/2/2026 14:45:34
Un chien joue de la guitare avec sa queue.
- Vidéo (18s) : Chien guitariste
