Vidéo : Il rajoute des petites animations sur des vidéos de gens qui frôlent la mort

Posté par Kilroy1 le 19/2/2026 17:48:41

vidéo ange faucheuse dessin mort
Quand on voit des vidéos de gens qui frôlent la mort, on se dit qu'ils ont peut être un ange protecteur. C'est ce qu'a imaginé le dessinateur Gula Arte




    zorgOne
    Posté le: 19/2/2026 18:17  Mis à jour: 19/2/2026 18:17
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 418
    Karma: 571
     Re: Il rajoute des petites animations sur des vidéos de g...
     0 
    je suis fan !
