Top Membres 2023
|Membre
|Points
|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2716
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1598
Vidéo : Il rajoute des petites animations sur des vidéos de gens qui frôlent la mort
Quand on voit des vidéos de gens qui frôlent la mort, on se dit qu'ils ont peut être un ange protecteur. C'est ce qu'a imaginé le dessinateur Gula Arte
|Auteur
|Conversation
zorgOne
|
Posté le: 19/2/2026 18:17 Mis à jour: 19/2/2026 18:17
|
Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
Envois: 418
Karma: 571
0
je suis fan !
