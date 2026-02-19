

Vidéo : Il rajoute des petites animations sur des vidéos de gens qui frôlent la mort Posté par Kilroy1

Quand on voit des vidéos de gens qui frôlent la mort, on se dit qu'ils ont peut être un ange protecteur. C'est ce qu'a imaginé le dessinateur Gula Arte



Vidéo () : Anges vs la Faucheuse





Auteur Conversation zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 418 Karma: 571 Re: Il rajoute des petites animations sur des vidéos de g... Re: Il rajoute des petites animations sur des vidéos de g... 0 je suis fan !