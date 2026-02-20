Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°584 un zap de 56 vidéos insolites
Posté par Koreus le 20/2/2026 17:07:22
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 56 vidéos compilées en 14 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x33, Kilroy1 x9, FMJ65 x7, Mamethis) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (14mn17s) : Koreusity n°584
Videos:
01 - Grimper à la corde - [vidéo]
02 - Un extincteur vs un lance flammes et 2 imbéciles - [vidéo]
03 - Y avait de l'idée ... - [vidéo]
04 - Jeune chouette mange un placébo de ver - [vidéo]
05 - Retour à l'envoyeur - [vidéo]
06 - J'espère qu'il en avait stocké au congélo - [vidéo]
07 - Sur un tapis de course, ne pas quitter l'écran des yeux - [vidéo]
08 - Hop hop boum - [vidéo]
09 - Tricoter des nouilles - [vidéo]
10 - Ne pas s'assoir n'importe où - [vidéo]
11 - Récupérer un ballon sur un lac gelé - [vidéo]
12 - Tenir un feu d'artifice dans sa bouche - [vidéo]
13 - Dégoupiller un briquet - [vidéo]
14 - S'il n'y avait que l'échelle - [vidéo]
15 - Que cherchent t-elles dans le coffre ? - [vidéo]
16 - Le versement parfait - [vidéo]
17 - Un robot déneigeur - [vidéo]
18 - Chaton chimère - [vidéo]
19 - un igloo très coloré - [vidéo]
20 - Une chouette prend un bain de soleil - [vidéo]
21 - Le pistolet à eau ultime - [vidéo]
22 - Chasse-crabes écolo sur l'île Christmas - [vidéo]
23 - Il a failli mettre dans le mille - [vidéo]
24 - Blague au p'tit déj - [vidéo]
25 - N'est pas hamster qui veut - [vidéo]
26 - Descendre un meuble depuis un balcon - [vidéo]
27 - Chauffage extérieur gratos au Texas - [vidéo]
28 - Jouer ou filmer, il faut choisir - D'une main le tél et de l'autre il joue ... en conduisant - [vidéo]
29 - Porte de garage à la bonne hauteur - [vidéo]
30 - Un petit rouleau compresseur sur un petit bateau - [vidéo]
31 - Il pleut ? - [vidéo]
32 - Malaise robotique - [vidéo]
33 - Jeu de bois et non je bois - [vidéo]
34 - Mammy fait du curling à la maison - [vidéo]
35 - Quand le bicycle devient monocycle - [vidéo]
36 - synchro avec un film - [vidéo]
37 - Négocier et payer pour récupérer son smartphone - [vidéo]
38 - Mamie est à deux doigts de la crise cardiaque ! - [vidéo]
39 - Le donut sera t-il sauvé ? - [vidéo]
40 - Image précise du modèle - [vidéo]
41 - Saint Valentin - [vidéo]
42 - Le légendaire accueil britannique - [vidéo]
43 - Dégeler un tuyau - [vidéo]
44 - C'est l'heure du dodo - [vidéo]
45 - Vas-y papi - [vidéo]
46 - Des perroquets italiens ? - [vidéo]
47 - Une tortue en plein effort - [vidéo]
48 - Camouflage d'une chenille - [vidéo]
49 - Roue arrière à 2 en tongs - [vidéo]
50 - Papier magique qui gonfle à l'eau - [vidéo]
51 - Ricochets exprès - [vidéo]
52 - Comment gagner aux pinces arnaqueuses - [vidéo]
53 - Bien visé - [vidéo]
54 - Pas sûr qu'elle fasse un film sur la vie sous-marine - [vidéo]
55 - Un 747 en vol filmé par un autre avion - [vidéo]
56 - Une cornemuse maison - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
