Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés pour se faire un sprint #MilanoCortina2026

Posté par Koreus le 20/2/2026 18:41:29

vidéo mass start biathlon jo 2026 sprint dernier ski
Lors de l'épreuve de la mass start au biathlon, les trois derniers ont décidé de faire un sprint avant de franchir la ligne d'arrivée.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un chien-loup s'invite aux JO 2026

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    nakag
    Posté le: 20/2/2026 18:52  Mis à jour: 20/2/2026 18:52
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 942
    Karma: 2205
     Re: Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés p...
     0 
    Image très sympa, ou l'on voit toute l'explosivité de Fabien.
    Hâte de voir Justine prendre l'or demain.
    gr4sd0ubl3
    Posté le: 20/2/2026 19:06  Mis à jour: 20/2/2026 19:06
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 6/11/2019
    Envois: 134
    Karma: 295
     Re: Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés p...
     0 
    'tin c'est ça le sport !
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.