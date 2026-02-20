|
|
Vidéo : Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés pour se faire un sprint #MilanoCortina2026
Lors de l'épreuve de la mass start au biathlon, les trois derniers ont décidé de faire un sprint avant de franchir la ligne d'arrivée.
Sur le même sujet :Vidéo : Un chien-loup s'invite aux JO 2026
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
nakag
|
Posté le: 20/2/2026 18:52 Mis à jour: 20/2/2026 18:52
|
Je suis accro
Inscrit le: 30/11/2011
Envois: 942
Karma: 2205
|
Re: Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés p...
0
Image très sympa, ou l'on voit toute l'explosivité de Fabien.
Hâte de voir Justine prendre l'or demain.
|
|
|
gr4sd0ubl3
|
Posté le: 20/2/2026 19:06 Mis à jour: 20/2/2026 19:06
|
Je m'installe
Inscrit le: 6/11/2019
Envois: 134
Karma: 295
|
Re: Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés p...
0
'tin c'est ça le sport !
|
|
