

Vidéo : Les trois derniers de la mass start se sont arrêtés pour se faire un sprint #MilanoCortina2026 Posté par Koreus

Lors de l'épreuve de la mass start au biathlon, les trois derniers ont décidé de faire un sprint avant de franchir la ligne d'arrivée.



Vidéo (49s) : Un sprint pour la 27e place #MilanoCortina2026





Image très sympa, ou l'on voit toute l'explosivité de Fabien.

Hâte de voir Justine prendre l'or demain.

'tin c'est ça le sport !