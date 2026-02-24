Videos streaming images jeux et buzz
1 Kilroy1
2 Wiliwilliam
3 CrazyCow
4 Le_Relou
5 LeMiniMilgram
6 Bricci
7 Yazguen
8 SnikePlassken
9 -Flo-
10 Baba-Yaga

Vidéo : La vie d'un couple résumée en 15 secondes en pliant un papier

Posté par Koreus le 24/2/2026 13:06:20

vidéo resume vie pliage papier couple
Avec un pliage astucieux, il résume la vie d'un couple en 15 secondes




Sur le même sujet :
  • Animation : I Love Death
  • Vidéo : La vie humaine en 23 secondes
  • Source : Forum

    Auteur Conversation
    lechatpotte
    Posté le: 24/2/2026 13:35  Mis à jour: 24/2/2026 13:35
    #1
    Dalmatiens
    Inscrit le: 6/5/2014
    Envois: 101
    Karma: 201
     Re: La vie d'un couple résumée en 15 secondes en pli...
     1 
    La tristesse brutale à la fin ^^
