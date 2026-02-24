Vidéo : La vie d'un couple résumée en 15 secondes en pliant un papier
Posté par Koreus le 24/2/2026 13:06:20
Avec un pliage astucieux, il résume la vie d'un couple en 15 secondes
- Vidéo (15s) : La vie en 15 secondes
