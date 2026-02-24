Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris

Posté par Kilroy1 le 24/2/2026 17:45:20

vidéo course-poursuite nuit paris moto scooter arrestation
De nuit à Paris, un motard de la police prend en chasse un homme à scooter.




    nakag
    Posté le: 24/2/2026 17:59  Mis à jour: 24/2/2026 17:59
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 943
    Karma: 2206
     Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris
     1 
    Masterclass, clairement la faute du motard la.
    Par contre, la chute avec la main qui frotte sur 10m, so satisfying.
    Curieux de savoir si il fera du ferme après une attitude si inconsciente
    Lindien
    Posté le: 24/2/2026 18:22  Mis à jour: 24/2/2026 18:22
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 16/3/2016
    Envois: 422
    Karma: 616
     Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris
     1 
    Alors là je viens déjà d'apprendre qu'un Piaggio Beverly pouvait taper plus de 130 et en me renseignant sur le site de la marque je tombe sur ce descriptif :
    JackVance
    Posté le: 24/2/2026 18:23  Mis à jour: 24/2/2026 18:23
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 784
    Karma: 895
     Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris
     0 
    Et ils sont critiqués...
    Quand on le voit en caméra embarquée, c'est vraiment très impressionnant.

    Franchement et sans rigolades, combien de fois sur cette fois vidéo ce policier aurait-il pu mourir, ou aurait-il pu tuer quelqu'un accidentellement (piétons, cycliste, collision voiture...) ? On est à la limite de l'inconscience...
    Les poursuites des délits de fuite sont toujours discutables.

    Chapeau à lui, et tant mieux qu'il ait pu arrêter ce chauffard au final.
    Ezekiel
    Posté le: 24/2/2026 18:29  Mis à jour: 24/2/2026 18:29
    #4
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/10/2004
    Envois: 324
    Karma: 232
     Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris
     1 
    Ce qui me dérange le plus dans cette vidéo, c’est le clignotant du scooter! Il peut pas l’enlever, punaise?!
    Crazy-13
    Posté le: 24/2/2026 18:39  Mis à jour: 24/2/2026 18:39
    #5
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85400
    Karma: 9428
    En ligne !
     Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris
     0 
    Une chance que c'était un scooter que les mecs avaient en chasse, avec un deux roues plus puissant et maniable ça aurait été une autre pair de manche.
