

Vidéo : Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris Posté par Kilroy1

De nuit à Paris, un motard de la police prend en chasse un homme à scooter.



Vidéo (2mn9s) : Course-poursuite à moto dans Paris





nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 943 Karma: 2206 Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris 1 Masterclass, clairement la faute du motard la.

Par contre, la chute avec la main qui frotte sur 10m, so satisfying.

Curieux de savoir si il fera du ferme après une attitude si inconsciente Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 422 Karma: 616 Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris 1





Alors là je viens déjà d'apprendre qu'un Piaggio Beverly pouvait taper plus de 130 et en me renseignant sur le site de la marque je tombe sur ce descriptif : JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 784 Karma: 895 Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris 0 Et ils sont critiqués...

Quand on le voit en caméra embarquée, c'est vraiment très impressionnant.



Franchement et sans rigolades, combien de fois sur cette fois vidéo ce policier aurait-il pu mourir, ou aurait-il pu tuer quelqu'un accidentellement (piétons, cycliste, collision voiture...) ? On est à la limite de l'inconscience...

Les poursuites des délits de fuite sont toujours discutables.



Chapeau à lui, et tant mieux qu'il ait pu arrêter ce chauffard au final. Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 324 Karma: 232 Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris 1 Ce qui me dérange le plus dans cette vidéo, c'est le clignotant du scooter! Il peut pas l'enlever, punaise?! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85400 Karma: 9428 En ligne ! Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris Re: Une course-poursuite à moto de nuit en plein Paris 0 Une chance que c'était un scooter que les mecs avaient en chasse, avec un deux roues plus puissant et maniable ça aurait été une autre pair de manche.