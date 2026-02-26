

Vidéo : En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause de l'IA et des robots Posté par Koreus

En 2030, 80% des humains auront perdu leur travail. Heureusement, Elon Musk, Jeff Bezos et Sam Altman ont pensé à tout.



Vidéo (40s) : Le Futur quand l'IA aura piqué notre boulot





Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 40027 Karma: 20486 En ligne ! Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0

= Quinze Millions de mérites Déprimant.



Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10783 Karma: 4605 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0 Méchant coups de vieux. avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2105 Karma: 1569 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 1 Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1262 Karma: 1831 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0 Déjà envisagé dans Black Mirror, saison 1 épisode 2 ChristOFF Je viens d'arriver Inscrit le: 21/9/2010 Envois: 71 Karma: 56 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0 Concept plus ou moins déjà évoqué dans un épisode de Black Mirror (S01E02) Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 635 Karma: 3529 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0 Puisque personne n'a fait la remarque, je me lance : c'est une reprise de l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85411 Karma: 9429 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0 On va finir comme Matrix si ça continue Bobby_sixkiller Je viens d'arriver Inscrit le: 25/12/2017 Envois: 39 Karma: 94 Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ... 0 Ca me rappelle l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror ou même Matrix.