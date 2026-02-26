Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause de l'IA et des robots

Posté par Koreus le 26/2/2026 20:33:03

vidéo energym musk bezos altman ia intelligence artificiel gym energie
En 2030, 80% des humains auront perdu leur travail. Heureusement, Elon Musk, Jeff Bezos et Sam Altman ont pensé à tout.




    Auteur Conversation
    Wiliwilliam
    Posté le: 26/2/2026 20:35  Mis à jour: 26/2/2026 20:36
    #1
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 40027
    Karma: 20486
    En ligne !
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    Déprimant.

    = Quinze Millions de mérites
    Loom-
    Posté le: 26/2/2026 20:36  Mis à jour: 26/2/2026 20:36
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10783
    Karma: 4605
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    Méchant coups de vieux.
    avalon471
    Posté le: 26/2/2026 20:44  Mis à jour: 26/2/2026 20:44
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2105
    Karma: 1569
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     1 
    Emerys
    Posté le: 26/2/2026 20:51  Mis à jour: 26/2/2026 20:51
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1262
    Karma: 1831
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    Déjà envisagé dans Black Mirror, saison 1 épisode 2
    ChristOFF
    Posté le: 26/2/2026 20:52  Mis à jour: 26/2/2026 20:52
    #5
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/9/2010
    Envois: 71
    Karma: 56
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    Concept plus ou moins déjà évoqué dans un épisode de Black Mirror (S01E02)
    Mopimoi
    Posté le: 26/2/2026 21:26  Mis à jour: 26/2/2026 21:26
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 635
    Karma: 3529
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    Puisque personne n'a fait la remarque, je me lance : c'est une reprise de l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror
    Crazy-13
    Posté le: 26/2/2026 21:28  Mis à jour: 26/2/2026 21:28
    #7
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85411
    Karma: 9429
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    On va finir comme Matrix si ça continue
    Bobby_sixkiller
    Posté le: 26/2/2026 21:39  Mis à jour: 26/2/2026 21:39
    #8
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 25/12/2017
    Envois: 39
    Karma: 94
     Re: En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause ...
     0 
    Ca me rappelle l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror ou même Matrix.
