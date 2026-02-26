Vidéo : En 2036 quand nous aurons perdu notre boulot à cause de l'IA et des robots

|Auteur
Wiliwilliam
Posté le: 26/2/2026 20:35
Wiliwilliam





Loom-
Posté le: 26/2/2026 20:36





Méchant coups de vieux.
avalon471
Posté le: 26/2/2026 20:44





Emerys
Posté le: 26/2/2026 20:51





Déjà envisagé dans Black Mirror, saison 1 épisode 2
ChristOFF
Posté le: 26/2/2026 20:52





Concept plus ou moins déjà évoqué dans un épisode de Black Mirror (S01E02)
Mopimoi
Posté le: 26/2/2026 21:26





Puisque personne n'a fait la remarque, je me lance : c'est une reprise de l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror
Crazy-13
Posté le: 26/2/2026 21:28





On va finir comme Matrix si ça continue
Bobby_sixkiller
Posté le: 26/2/2026 21:39





Ca me rappelle l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror ou même Matrix.
