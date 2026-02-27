Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°585 un zap de 31 vidéos insolites
Posté par Koreus le 27/2/2026 18:37:53
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 31 vidéos compilées en 8 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x14, Kilroy1 x8, FMJ65 x2, Baba-Yaga) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (8mn15s) : Koreusity n°585
Videos:
01 - Le coiffeur à la mode - [vidéo]
02 - 1 pour tous tous pour 1 - [vidéo]
03 - Faire le malin avec sa grosse caisse rouge (pas une ferrari) - [vidéo]
04 - On voit germer une idée à la con - [vidéo]
05 - Quand tu as oublié tes clefs - Gardien de la porte - [vidéo]
06 - Petit gorille, un jour lui aussi sera grand ! - [vidéo]
07 - combat de chevaliers de baudruche - [vidéo]
08 - Décollage d'un gros drone - [vidéo]
09 - Mettre le barbecue à l'abri - [vidéo]
10 - Minecraft cats - [vidéo]
11 - Copie commerciale - [vidéo]
12 - Va te faire foutre avec tes pics anti-oiseaux - [vidéo]
13 - Des signes de nervosité - [vidéo]
14 - Le KM, monstre de la Caspienne - [vidéo]
15 - Chandelles de glace en Alaska - [vidéo]
16 - ça ressemble un peu au curling avec un rat en plus - [vidéo]
17 - Arbre droit sur plancher ciré - [vidéo]
18 - Transport de cartons, avant et après - [vidéo]
19 - Ne pas quitter des yeux un mur - [vidéo]
20 - Technique pour donner un médoc à un gosse ... bien tenté - [vidéo]
21 - Lavage de camion ? Bien sûr. D'abord vérifier le chargement ? - [vidéo]
22 - Camion sur un pont légèrement bricolé - [vidéo]
23 - Décorer un gâteau #Fail - [vidéo]
24 - Faire une roue à vélo - [vidéo]
25 - Grosse pelleteuse - [vidéo]
26 - Départ d'une course de pigeons - [vidéo]
27 - Tester la glace - [vidéo]
28 - Bike Trick - [vidéo]
29 - Chariot sur sol glissant - [vidéo]
30 - Mon chat aime les cartons - [vidéo]
31 - Pourtant tout le monde sait que ... - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
Sur le même sujet :