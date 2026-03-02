

Vidéo : Quand tu oublies de tourner à l'intersection Posté par FMJ65

Un conducteur qui ne voit pas le stop et une voiture qui ne veut pas tourner....



Vidéo (1mn10s) : Une policière percutée par une voiture





Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16029 Karma: 17120 Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection 0 Ah une variante de "Paf le chien" ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1907 Karma: 3843 Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection 3 Que tu vois pas le stop à cause du soleil... Bon OK.



MAIS LE PUTAIN DE VIRAGE, LES GYROPHARES, LES VOITURES QUI PASSENT. Faut vraiment lui retirer le permis ! T'adaptes ta vitesse si tu vois rien !



Le meilleur truc quand tu vois rien à cause du soleil c'est d'accélérer à fond ^^ nrj45 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2015 Envois: 88 Karma: 91 Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection 0 Soleil ou pas soleil, c'est criminel d'arriver à une vitesse pareille o_0 myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 140 Karma: 211 Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection 0 S'il était moins matinal, il serait rien arrivé.

Sa fé réfléchire



