Vidéo : Quand tu oublies de tourner à l'intersection

Posté par FMJ65 le 2/3/2026 16:52:05

vidéo conducteur voiture collision police glissade
Un conducteur qui ne voit pas le stop et une voiture qui ne veut pas tourner....




    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 2/3/2026 17:07  Mis à jour: 2/3/2026 17:07
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16029
    Karma: 17120
     Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection
     0 
    Ah une variante de "Paf le chien"
    ThomGamer
    Posté le: 2/3/2026 17:24  Mis à jour: 2/3/2026 17:24
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1907
    Karma: 3843
     Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection
     3 
    Que tu vois pas le stop à cause du soleil... Bon OK.

    MAIS LE PUTAIN DE VIRAGE, LES GYROPHARES, LES VOITURES QUI PASSENT. Faut vraiment lui retirer le permis ! T'adaptes ta vitesse si tu vois rien !

    Les flics sont d'un calme olympien.
    mawt1
    Posté le: 2/3/2026 17:32  Mis à jour: 2/3/2026 17:32
    #3
    J'aime glander ici
    Inscrit le: 17/2/2008
    Envois: 7101
    Karma: 3383
     Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection
     4 
    Le meilleur truc quand tu vois rien à cause du soleil c'est d'accélérer à fond ^^
    nrj45
    Posté le: 2/3/2026 18:00  Mis à jour: 2/3/2026 18:00
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 11/4/2015
    Envois: 88
    Karma: 91
     Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection
     0 
    Soleil ou pas soleil, c'est criminel d'arriver à une vitesse pareille o_0
    myuk134679
    Posté le: 2/3/2026 18:22  Mis à jour: 2/3/2026 18:22
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 140
    Karma: 211
     Re: Quand tu oublies de tourner à l'intersection
     0 
    S'il était moins matinal, il serait rien arrivé.

    Sa fé réfléchire
