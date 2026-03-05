

Vidéo : Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un service #tennis Posté par FMJ65

Pendant le tournoi de Brisbane, la tenniswoman Mirra Andreeva



Vidéo (59s) : Un train interrompt deux fois Mirra Andreeva pendant son service





shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 187 Karma: 369 Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se... Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se... 0 Le tennis, c'est tellement ennuyeux que quand il se passe un truc un peu inhabituel, ça provoque une standing ovation.

Oui, je suis négatif, démontez-moi.



Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 348 Karma: 1115 Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se... Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se... 0 Surement l'anecdote la plus "légère" lors d'un affrontement Russie / Ukraine depuis plus d'une décennie ... saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 249 Karma: 673 En ligne ! Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se... Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se... 0 AAAAHHHHH et au final, on ne la voit même pas servir, c'est de la torture psychique cette vidéo !!