Vidéo : Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un service #tennis

Posté par FMJ65 le 5/3/2026 16:35:36

vidéo tennis klaxon train service andreeva
Pendant le tournoi de Brisbane, la tenniswoman Mirra Andreeva




    • Bas de page Bas  
    Auteur Conversation
    shojo
    Posté le: 5/3/2026 16:55  Mis à jour: 5/3/2026 16:55
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 187
    Karma: 369
     Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se...
     0 
    Le tennis, c'est tellement ennuyeux que quand il se passe un truc un peu inhabituel, ça provoque une standing ovation.

    Oui, je suis négatif, démontez-moi.
    Vipeho
    Posté le: 5/3/2026 17:20  Mis à jour: 5/3/2026 17:20
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2022
    Envois: 348
    Karma: 1115
     Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se...
     0 
    Surement l'anecdote la plus "légère" lors d'un affrontement Russie / Ukraine depuis plus d'une décennie ...
    saihtam
    Posté le: 5/3/2026 17:36  Mis à jour: 5/3/2026 17:36
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 249
    Karma: 673
    En ligne !
     Re: Le train klaxonne toujours deux fois... pendant un se...
     0 
    AAAAHHHHH et au final, on ne la voit même pas servir, c'est de la torture psychique cette vidéo !!
