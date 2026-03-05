

Vidéo : Un écureuil attaque un homme Posté par domi13180

Un homme discutait au téléphone sur le perron devant chez lui quand un écureuil lui a sauté dessus...



Vidéo () : Un écureuil enragé





Sur le même sujet :

Vidéo : Écureuil vs Renard Vidéo : Un écureuil attaque un policier Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16032 Karma: 17121 Re: Un écureuil attaque un homme Re: Un écureuil attaque un homme 1 Tout de suite les grands mots, un écureuil attaque

Il veut juste choper des noisettes ! shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 187 Karma: 369 Re: Un écureuil attaque un homme Re: Un écureuil attaque un homme 0 C'est de l'IA, non ? J'ai rien trouvé qui le prouve, mais j'ai l'impression. Le ventilateur est bizarre, le fait qu'il y ait un barbecue devant la porte et qu'une caméra de surveillance filme en 9:16 aussi, et le déplacement de l'écureuil au sol. Bref, peu importe, c'est drôle. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.