Vidéo : Un écureuil attaque un homme

Posté par domi13180 le 5/3/2026 16:54:36

vidéo ecureuil attaque homme chien telephone
Un homme discutait au téléphone sur le perron devant chez lui quand un écureuil lui a sauté dessus...




  Source : Forum

    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 5/3/2026 17:04  Mis à jour: 5/3/2026 17:04
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16032
    Karma: 17121
     Re: Un écureuil attaque un homme
     1 
    Tout de suite les grands mots, un écureuil attaque
    Il veut juste choper des noisettes !
    shojo
    Posté le: 5/3/2026 17:19  Mis à jour: 5/3/2026 17:19
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 187
    Karma: 369
     Re: Un écureuil attaque un homme
     0 
    C'est de l'IA, non ? J'ai rien trouvé qui le prouve, mais j'ai l'impression. Le ventilateur est bizarre, le fait qu'il y ait un barbecue devant la porte et qu'une caméra de surveillance filme en 9:16 aussi, et le déplacement de l'écureuil au sol. Bref, peu importe, c'est drôle.
