Vidéo : Un écureuil attaque un homme
Posté par domi13180 le 5/3/2026 16:54:36
Un homme discutait au téléphone sur le perron devant chez lui quand un écureuil lui a sauté dessus...
- Vidéo () : Un écureuil enragé
