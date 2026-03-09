Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...

Posté par Kilroy1 le 9/3/2026 11:30:30

vidéo volarant gamer fille reset ordinateur cybercafe
Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... une fille s'installe à côté de toi.




    avalon471
    Posté le: 9/3/2026 11:52  Mis à jour: 9/3/2026 11:52
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2107
    Karma: 1579
     Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...
     0 
    Aller jamais deux sans trois...
    J'adore le mec qui s'arrache les cheveux plutôt que de lui dire qu'elle se trompe de PC.
    ThomGamer
    Posté le: 9/3/2026 12:34  Mis à jour: 9/3/2026 12:34
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1910
    Karma: 3860
     Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...
     0 
    @avalon471

    Il a peut-être peur de s'adresser à une demoiselle...
    MYRRZINN
    Posté le: 9/3/2026 13:07  Mis à jour: 9/3/2026 13:07
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2775
    Karma: 5216
     Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...
     0 
    Game ovaires.
