Vidéo : Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...

|Conversation
avalon471
Posté le: 9/3/2026 11:52 Mis à jour: 9/3/2026 11:52
Je masterise !
Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...
Aller jamais deux sans trois...
J'adore le mec qui s'arrache les cheveux plutôt que de lui dire qu'elle se trompe de PC.
ThomGamer
Posté le: 9/3/2026 12:34 Mis à jour: 9/3/2026 12:34
Je suis accro
Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...
@avalon471
Il a peut-être peur de s'adresser à une demoiselle...
MYRRZINN
Posté le: 9/3/2026 13:07 Mis à jour: 9/3/2026 13:07
Je masterise !
Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain...
Game ovaires.
