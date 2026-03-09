

Vidéo : Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... Posté par Kilroy1

Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... une fille s'installe à côté de toi.



Vidéo (1mn6s) : Comment rendre fou un gamer





Sur le même sujet :

Vidéo : Gamer extrême avec un vidéo projecteur Vidéo : L'histoire d'Elky, le premier pro Gamer Français Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2107 Karma: 1579 Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... 0 Aller jamais deux sans trois...

J'adore le mec qui s'arrache les cheveux plutôt que de lui dire qu'elle se trompe de PC. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1910 Karma: 3860 Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... 0 @avalon471



Il a peut-être peur de s'adresser à une demoiselle... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2775 Karma: 5216 Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... Re: Tu joues à Valorant dans un cybercafé quand soudain... 0 Game ovaires. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.