Vidéo : Comment faire manger du brocoli à un chien
Posté par domi13180 le 9/3/2026 11:55:19
Un golden retriever les yeux bandés pensent manger du poulet mais...
- Vidéo (18s) : Un chien mange des brocolis pensant manger du poulet
