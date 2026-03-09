Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Comment faire manger du brocoli à un chien

Posté par domi13180 le 9/3/2026 11:55:19

vidéo chien poulet golden retriever brocoli
Un golden retriever les yeux bandés pensent manger du poulet mais...




    Loom-
    Posté le: 9/3/2026 12:05  Mis à jour: 9/3/2026 12:05
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10799
    Karma: 4612
     Re: Comment faire manger du brocoli à un chien
     0 
    Pas mal.

    C'est étonnant, mon chien aime les brocolis.
    shojo
    Posté le: 9/3/2026 12:07  Mis à jour: 9/3/2026 12:07
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 188
    Karma: 376
     Re: Comment faire manger du brocoli à un chien
     0 
    peu importe l'espèce, le poulet est meilleur que le brocoli
    ThomGamer
    Posté le: 9/3/2026 12:35  Mis à jour: 9/3/2026 12:35
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1910
    Karma: 3860
     Re: Comment faire manger du brocoli à un chien
     0 
    @Loom-
    T'as essayé de remplacer les brocolis par du poulet pour voir ?
