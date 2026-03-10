Vidéo : « Pendant qu'il court il ne réfléchit pas » dirait Coluche
Posté par domi13180 le 10/3/2026 20:51:32
Il a fabriqué un petit terrain jeu pour fatiguer son chien
- Vidéo (22s) : Comment fatiguer un chien
