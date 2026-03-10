Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 131)

|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
|Membre
|Points
|1
|Kilroy1
|6200
|2
|Wiliwilliam
|5400
|3
|CrazyCow
|3795
|4
|Le_Relou
|2829
|5
|LeMiniMilgram
|2716
|6
|Bricci
|2602
|7
|Yazguen
|2267
|8
|SnikePlassken
|2038
|9
|-Flo-
|1948
|10
|Baba-Yaga
|1598
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
|
Yazguen
|
Posté le: 10/3/2026 22:30 Mis à jour: 10/3/2026 22:30
|
Je poste trop
Inscrit le: 18/2/2005
Envois: 16036
Karma: 17127
|
Re: L'idée à la con du jour (Vol 131)
0
De là à descendre, il va peut-être un peu trop loin
|
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.