Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 131)

Posté par domi13180 le 10/3/2026 21:34:54

vidéo cendre sable chute toit homme holi fail
Pendant la Holi en Inde, un homme n'a pas apprécié que ses voisins fassent la fête et a décidé de leur jeter des cendres.




    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Yazguen
    Posté le: 10/3/2026 22:30  Mis à jour: 10/3/2026 22:30
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 18/2/2005
    Envois: 16036
    Karma: 17127
     Re: L'idée à la con du jour (Vol 131)
     0 
    De là à descendre, il va peut-être un peu trop loin
