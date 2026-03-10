

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 131) Posté par domi13180

Pendant la Holi en Inde, un homme n'a pas apprécié que ses voisins fassent la fête et a décidé de leur jeter des cendres.



Vidéo (32s) : Jeter de la cendre depuis un toit





Auteur Conversation Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 16036 Karma: 17127 Re: L'idée à la con du jour (Vol 131) Re: L'idée à la con du jour (Vol 131) 0 De là à descendre, il va peut-être un peu trop loin