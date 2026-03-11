Vidéo : Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Posté par FMJ65 le 11/3/2026 12:06:18
Dans l'Arkansas, une ferme laitière a vu naitre des petits chevreaux. C'est l'heure du biberon !
- Vidéo () : Des chevreaux nourris au biberon
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Posté par FMJ65 le 11/3/2026 12:06:18
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.