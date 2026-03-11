Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Posté par FMJ65 le 11/3/2026 12:06:18

vidéo bebe chevreau chevre biberon queue
Dans l'Arkansas, une ferme laitière a vu naitre des petits chevreaux. C'est l'heure du biberon !





Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un chevreau donne tout ce qu'il a
  • Vidéo : Un chevreau boit du lait en apnée
  • Source : Forum

    Auteur Conversation
    marcaflushhh
    Posté le: 11/3/2026 13:26  Mis à jour: 11/3/2026 13:26
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 722
    Karma: 1302
     Re: Un peu de douceur dans ce monde de brutes
     0 
    Meeeeh que c'est mignon (et que c'était facile)
