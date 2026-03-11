Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Comment avoir un repas gratuit au restaurant ?

Posté par Koreus le 11/3/2026 18:49:15

vidéo poil restaurant arnaque client australie repas gratuit assiette aisselle
Une technique qui ne marche pas à tous les coups, surtout quand tu es filmé.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 11/3/2026 18:55  Mis à jour: 11/3/2026 18:55
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85495
    Karma: 9440
     Re: Comment avoir un repas gratuit au restaurant ?
     0 
    Mais le truc qui ne va pas dans sa démarche à ce détraqué, c'est que pour que ça soit crédible, il ne faut pas qu'il termine sont plat, alors oui il ne paie pas si ça prend, mais il ne profite pas pleinement du repas... 🤢
    Mr-poulet-du-33
    Posté le: 11/3/2026 19:44  Mis à jour: 11/3/2026 19:44
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 26/3/2012
    Envois: 4588
    Karma: 3556
     Re: Comment avoir un repas gratuit au restaurant ?
     0 
    Quel immonde porc.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.