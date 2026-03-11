

Vidéo : Comment avoir un repas gratuit au restaurant ? Posté par Koreus

Une technique qui ne marche pas à tous les coups, surtout quand tu es filmé.



Vidéo () : Mettre des poils dans son assiette pour ne pas payer le resto





Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85495 Karma: 9440 Re: Comment avoir un repas gratuit au restaurant ? 0 Mais le truc qui ne va pas dans sa démarche à ce détraqué, c'est que pour que ça soit crédible, il ne faut pas qu'il termine sont plat, alors oui il ne paie pas si ça prend, mais il ne profite pas pleinement du repas... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4588 Karma: 3556 Re: Comment avoir un repas gratuit au restaurant ? 0 Quel immonde porc.