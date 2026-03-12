

Vidéo : Un automobiliste a une astuce pour éviter qu'on le colle trop Posté par Koreus

En Lituanie, un automobiliste a trouvé une astuce pour éviter qu'on colle trop sa voiture



Vidéo () : Dispositif anti colle au cul

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.