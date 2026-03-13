Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°586 un zap de 44 vidéos insolites
Posté par Koreus le 13/3/2026 12:23:14
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 44 vidéos compilées en 11 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x22, FMJ65 x14, Kilroy1 x3, demos, Wiliwilliam, Yazguen, Inkonito) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (11mn8s) : Koreusity n°586
Videos:
01 - Heureusement il avait un slip - [vidéo]
02 - Pas besoin de bougie, il a des cheveux - [vidéo]
03 - Une coiffure avec une coupe naturelle - [vidéo]
04 - Le meilleur ralentisseur au monde - [vidéo]
05 - Un nouveau type de remorqueuse - [vidéo]
06 - Tous les flamants ne sont pas rose - [vidéo]
07 - Nouveau sport auto - [vidéo]
08 - J'ai mal pour lui - [vidéo]
09 - L'ascenseur tente de partir avec 1/2 humain - [vidéo]
10 - Se mettre en scène - [vidéo]
11 - Il contracte les abdos ? - [vidéo]
12 - Réparer l'oubli - [vidéo]
13 - Quand il s'agit de chiens, les amerloques sont complètement barrés ! - [vidéo]
14 - Godzilla vinyl - [vidéo]
15 - Les mauvaises manières - [vidéo]
16 - Le bébé et l'aspirateur - [vidéo]
17 - Excès de confiance ? - [vidéo]
18 - Ho putaing de con - avalanche - [vidéo]
19 - Que se passe-t-il si on remorque un fauteuil roulant ? - [vidéo]
20 - Faire des provisions pour la nuit - [vidéo]
21 - La violence du catch - [vidéo]
22 - Il a failli ressentir une vive douleur - [vidéo]
23 - Il est dangereux de se tenir près de la brosse tournante tout en tenant un long tuyau - [vidéo]
24 - Y a un truc - [vidéo]
25 - Faut pas tripoter les cornichons - [vidéo]
26 - Le meilleur ami du policier américain - [vidéo]
27 - Koremassage - [vidéo]
28 - Quand le peintre est doué - [vidéo]
29 - A chacun sa technique pour boire au robinet ! - [vidéo]
30 - Par contre je ne suis pas sûr que le lanceur aille bien lui ! - [vidéo]
31 - Et avec un thermomètre au bout du guidon - [vidéo]
32 - Burk ... encore une vidéo de bombardement ! - [vidéo]
33 - Une figure a minima très risquée en Wingsuit - [vidéo]
34 - Déformeur d'écran - [vidéo]
35 - Elle a attrapé un chaton de rue au hasard ... - [vidéo]
36 - Rien n'est trop beau pour médor ! - [vidéo]
37 - Un autre moment de bonheur (simple) dans ce monde de tarés - [vidéo]
38 - Un bébé passe un message clair - [vidéo]
39 - Un siège suspendu à un faux plafond - [vidéo]
40 - Un aquarium avec un point de vue chats - [vidéo]
41 - Chat australien ? - [vidéo]
42 - Plantations avec un chat - [vidéo]
43 - Les sardines version opéra (IA) - [vidéo]
44 - Se cacher dans un casier - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
Sur le même sujet :