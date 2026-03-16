Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1598

Vidéo : Comment les ambulances se déplacent à Venise ?

Posté par FMJ65 le 16/3/2026 18:25:32

vidéo bateau ambulance venise
En passant par l'eau, vu qu'il y a très peu de route.
Faut être réactif sur la gondole !!!






Sur le même sujet :
  • Vidéo : Le navire de croisière MSC Opera rate son accostage
  • Vidéo : Selfie à Venise pendant l'acqua alta
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 16/3/2026 18:52  Mis à jour: 16/3/2026 18:52
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1276
    Karma: 1845
     Re: Comment les ambulances se déplacent à Venise ?
     0 
    Je croyais que les bateaux devaient faire attention à ne pas créer trop de vagues pour ne pas abîmer les berges
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.