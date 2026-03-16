Vidéo : Comment les ambulances se déplacent à Venise ?
Posté par FMJ65 le 16/3/2026 18:25:32
En passant par l'eau, vu qu'il y a très peu de route.
Faut être réactif sur la gondole !!!
- Vidéo (41s) : Ambulance à Venise
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Vidéo : Comment les ambulances se déplacent à Venise ?
Posté par FMJ65 le 16/3/2026 18:25:32
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