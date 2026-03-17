Vidéo : Comment éplucher une pomme parfaitement
Posté par Kilroy1 le 17/3/2026 20:15:52
Il suffit d'un bon couteau aiguisé.
- Vidéo (41s) : Epluchage parfait d'une pomme
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Posté par Kilroy1 le 17/3/2026 20:15:52
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