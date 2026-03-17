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Vidéo : Comment éplucher une pomme parfaitement

Posté par Kilroy1 le 17/3/2026 20:15:52

vidéo eplucher pomme parfaitement couteau aiguise
Il suffit d'un bon couteau aiguisé.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Éplucher une pomme de terre en deux secondes
  • Vidéo : Eplucher des pommes facilement
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 17/3/2026 20:32  Mis à jour: 17/3/2026 20:32
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85551
    Karma: 9458
     Re: Comment éplucher une pomme parfaitement
     3 
    Sinon on peut aussi simplement la manger avec le peau. 🍎🤤
    Drakylla
    Posté le: 17/3/2026 20:51  Mis à jour: 17/3/2026 20:51
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1434
    Karma: 1021
     Re: Comment éplucher une pomme parfaitement
     1 
    +1 mon VDD, c'est trop bon la peau de la pomme !
    Kamerz
    Posté le: 17/3/2026 21:12  Mis à jour: 17/3/2026 21:12
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/5/2024
    Envois: 135
    Karma: 142
     Re: Comment éplucher une pomme parfaitement
     0 
    J’aurai aussi plutot laissé la peau mais enlevé le trognon
    poiuytreza525
    Posté le: 17/3/2026 21:51  Mis à jour: 17/3/2026 21:51
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3825
    Karma: 1250
     Re: Comment éplucher une pomme parfaitement
     0 
    Sinon en plus simple, on ne le sait pas forcément mais l'économe, ce précieux épluche-légumes, est une invention tricolore. Victor Pouzet, fabricant de sabres et de baïonnettes, invente à la fin des années 1920 cette savante forme d'ustensile de cuisine qui permet de peler facilement fruits et légumes.
    Azymute
    Posté le: 17/3/2026 21:55  Mis à jour: 17/3/2026 21:55
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/1/2012
    Envois: 915
    Karma: 759
     Re: Comment éplucher une pomme parfaitement
     0 
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