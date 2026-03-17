

Vidéo : Comment éplucher une pomme parfaitement Posté par Kilroy1

Il suffit d'un bon couteau aiguisé.



Vidéo (41s) : Epluchage parfait d'une pomme





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Vidéo : Éplucher une pomme de terre en deux secondes Vidéo : Eplucher des pommes facilement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85551 Karma: 9458 Re: Comment éplucher une pomme parfaitement Re: Comment éplucher une pomme parfaitement 3 Sinon on peut aussi simplement la manger avec le peau. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1434 Karma: 1021 Re: Comment éplucher une pomme parfaitement Re: Comment éplucher une pomme parfaitement 1 +1 mon VDD, c'est trop bon la peau de la pomme ! Kamerz Je m'installe Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 135 Karma: 142 Re: Comment éplucher une pomme parfaitement Re: Comment éplucher une pomme parfaitement 0 J’aurai aussi plutot laissé la peau mais enlevé le trognon poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3825 Karma: 1250 Re: Comment éplucher une pomme parfaitement Re: Comment éplucher une pomme parfaitement 0 Sinon en plus simple, on ne le sait pas forcément mais l'économe, ce précieux épluche-légumes, est une invention tricolore. Victor Pouzet, fabricant de sabres et de baïonnettes, invente à la fin des années 1920 cette savante forme d'ustensile de cuisine qui permet de peler facilement fruits et légumes. Azymute Je suis accro Inscrit le: 29/1/2012 Envois: 915 Karma: 759 Re: Comment éplucher une pomme parfaitement Re: Comment éplucher une pomme parfaitement 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.