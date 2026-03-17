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Vidéo : Vous avez déjà eu ce problème ?

Posté par Koreus le 17/3/2026 20:45:43

vidéo yatch canape tele probleme riche
Vous avez surement déjà eu ce problème. Heureusement, une solution existe.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 17/3/2026 20:52  Mis à jour: 17/3/2026 20:52
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85551
    Karma: 9458
     Re: Vous avez déjà eu ce problème ?
     0 
    Je trouve sa télé un peu petite, mais bon, visiblement il a tout mis dans le canapé. 😁
    Soyarow
    Posté le: 17/3/2026 21:27  Mis à jour: 17/3/2026 21:27
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 246
    Karma: 549
     Re: Vous avez déjà eu ce problème ?
     0 
    Super, je garde ça sous le coude pour la prochaine fois que ça m’arrive (probablement jamais) mais on ne sait jamais.
    bidoop
    Posté le: 17/3/2026 21:28  Mis à jour: 17/3/2026 21:28
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2005
    Envois: 1255
    Karma: 618
     Re: Vous avez déjà eu ce problème ?
     0 
    On en parle du manque de goût?
    poiuytreza525
    Posté le: 17/3/2026 21:49  Mis à jour: 17/3/2026 21:49
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3825
    Karma: 1250
     Re: Vous avez déjà eu ce problème ?
     1 
    Ça fait bien longtemps que j'ai plus de télé pour ma part.
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