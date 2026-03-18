

Vidéo : Un bruit suspect pendant une séance de tractions avec un élastique Posté par domi13180

Ca fait un bruit bizarre pour un élastique non ?



Vidéo (31s) : D'où vient ce bruit ?





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