Vidéo : Disparition d'une étoile de mer
Posté par Yazguen le 18/3/2026 12:09:46
On a l'impression qu'elle ne bouge pas et qu'elle s'enfonce dans un sable mouvant.
- Vidéo (35s) : Une étoile de mer s'enfouit dans le sable
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Vidéo : Disparition d'une étoile de mer
Posté par Yazguen le 18/3/2026 12:09:46
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