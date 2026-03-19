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Vidéo : La karma n'a même pas attendu une seconde

Posté par Koreus le 19/3/2026 16:50:48

vidéo instant karma elastique fesse visage
Il y a encore plus rapide que l'instant Karma, et ce jeune homme l'a appris à ses dépens.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Tempo123
    Posté le: 19/3/2026 17:15  Mis à jour: 19/3/2026 17:15
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 7/9/2020
    Envois: 506
    Karma: 1749
     Re: La karma n'a même pas attendu une seconde
     0 
    J'appelle ca un acte manqué ! son cerveau a eu des remords et a relâché la pression du pouce droit.
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