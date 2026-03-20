Insolite : Bon week-end avec Koreusity n°587 un zap de 32 vidéos insolites
Posté par Koreus le 20/3/2026 14:00:12
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 32 vidéos compilées en 8 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (FMJ65 x10, domi13180 x8, Kilroy1 x5, Padma, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (9mn3s) : Koreusity n°587
Videos:
01 - Le laisser cuisiner son œuf au plat - [vidéo]
02 - Quelle beauté ! - [vidéo]
03 - Un unijambiste tape le ballon et marque - [vidéo]
04 - Heureusement, c'est pas un garçon ! - [vidéo]
05 - Encore un abbatage cata - [vidéo]
06 - Ranger la salle de sport - [vidéo]
07 - Quelle souplesse ! - [vidéo]
08 - Problème avec et pour le coiffeur - [vidéo]
09 - Tel est pris qui croyait prendre - [vidéo]
10 - sortir d'une place de parking - [vidéo]
11 - Ça demande beaucoup d'efforts - [vidéo]
12 - Un mauvais père éléphant - [vidéo]
13 - Olaf, un animatronic autonome made in Disneyland Paris - [vidéo]
14 - Barque à réaction ! - [vidéo]
15 - Fiançailles aie aie aie - [vidéo]
16 - Il a gâché la fête - [vidéo]
17 - Un bébé a choisi entre papa et maman - [vidéo]
18 - Faire une fleur en chocolat - [vidéo]
19 - C'est pas tombé loin - [vidéo]
20 - Danse sur ombre - [vidéo]
21 - Grosse chute évitée d'un cheveu en VTT - [vidéo]
22 - Solidarité canine - [vidéo]
23 - Billy the kid le retour - [vidéo]
24 - Le bon pudim ! - [vidéo]
25 - Un petit Jenga - [vidéo]
26 - On ne peut l'emmener pour l'abatoir ... - [vidéo]
27 - Le glitch polonais - [vidéo]
28 - La rapidité du ninja - [vidéo]
29 - Service rapide - [vidéo]
30 - Ferme de glace en Finlande - [vidéo]
31 - 210 km/h en wingsuit - [vidéo]
32 - The Kiffness - The song we need for 2026 - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
Sur le même sujet :