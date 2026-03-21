Vidéo : Quand tu es bon, tout est plus simple
Posté par Koreus le 21/3/2026 10:26:19
Dans une usine, un homme range des sacs, une main dans la poche et l'autre qui tient son café.
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Posté par Koreus le 21/3/2026 10:26:19
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