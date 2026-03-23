Vidéo : Arthur Cadre répète sa performance de lévitation
Posté par FMJ65 le 23/3/2026 11:20:56
Arthur Cadre se met en mode lévitation pendant une répétition de son spectacle.
- Vidéo (16s) : Arthur Cadre en lévitation
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