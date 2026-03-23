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Vidéo : Arthur Cadre répète sa performance de lévitation

Posté par FMJ65 le 23/3/2026 11:20:56

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Arthur Cadre se met en mode lévitation pendant une répétition de son spectacle.




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  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 23/3/2026 11:41  Mis à jour: 23/3/2026 11:41
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2432
    Karma: 4384
     Re: Arthur Cadre répète sa performance de lévitation
     0 
    Il cadre bien en tout cas.
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