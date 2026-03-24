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Vidéo : Un alpiniste dévale 600 mètres de pente et survit miraculeusement

Posté par FMJ65 le 24/3/2026 18:21:09

vidéo chute alpiniste rysy neige montagne
Il s'agit de la chute d'un alpiniste tchèque qui s'est pris un petit "râteau" de 600m dans un couloir des monts Rysy, à la frontière de la Pologne et de la Slovaquie.
En solo il a fait une erreur de placement de pied et d'ancrage de piolet, et il l'a payé cash. Enfin, pas tant que ça car malgré la chute impressionnante il s'en tire avec une simple douleur à l'auriculaire.
Alors certes sa survie tient à la qualité de la neige, sans poudreuse il serait mort, mais il est quand même très chanceux car quand tu te prends une pareille chute crampons au pied, généralement ça se passe pas du tout bien !
Sans compter que dans une goulotte étroite, ça peut faire strike avec les cordées en dessous ....




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  • Source : Forum

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